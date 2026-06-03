Биолог Хряпин сказал, чем опасны найденные на пляже в РФ ядовитые жуки

«Эти жуки живут во влажных местах, у водоемов. На самом деле, они всегда были с нами, а не только появились. Они мелкие, длинные, с характерной яркой окраской — оранжевый с синим и с металлическим блеском бывают. В чем их опасность? Если их раздавить у себя на коже, то будет небольшой нарыв. Соответственно, если не давить, ничего с вами не будет», — пояснил эксперт.