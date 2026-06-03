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Биолог Хряпин сказал, чем опасны найденные на пляже в РФ ядовитые жуки

Ядовитого жука обнаружили на пляже в Ростовской области. Чем он опасен — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Ядовитые жуки-томкаты, которых обнаружили на пляже в Ростовской области, могут привести к нарывам на коже, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru энтомолог Роман Хряпин.

Напомним, томкаты (жуки рода Paederus), несмотря на свои скромные размеры — не более 1 см, обладают мощным токсином. Внешне они напоминают крупных муравьев, а обитают чаще всего вблизи водоемов. Одного из таких жуков заметили на пляже в Ростовской области.

Хряпин, комментируя этот инцидент, предупредил, что эти насекомые могут обитать и в других российских регионах, кроме самых северных.

«Эти жуки живут во влажных местах, у водоемов. На самом деле, они всегда были с нами, а не только появились. Они мелкие, длинные, с характерной яркой окраской — оранжевый с синим и с металлическим блеском бывают. В чем их опасность? Если их раздавить у себя на коже, то будет небольшой нарыв. Соответственно, если не давить, ничего с вами не будет», — пояснил эксперт.

Хряпин подчеркнул, что этих жуков можно даже брать в руки. Опасность они представляют именно в момент раздавливания. Однако на некоторых нежных участках кожи они могут вызвать покраснение и раздражение от легкого надавливания.

«Про этих жуков писали, что их яд якобы в 40 раз сильнее яда кобры. Но если бы это было так, то рыбаки на Волге умирали бы десятками или сотнями. Это все глупости. Если не давить жука руками, ничего не будет», — добавил специалист.

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