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Застройщику, укравшему у дольщиков 432 млн рублей, дали условный срок в Хабаровском крае

Напомним, что застройщик ООО «Гринвилль» должен был сдать пять многоквартирных домов в селе Тополево. Возводить их начали в 2017 году. «При этом фигурант уголовного дела не имел намерений исполнять и не выполнил обязательства перед участниками долевого строительства по передаче в собственность построенных объектов недвижимости», — сообщили в краевой прокуратуре. Ущерб составил 432 млн рублей. Приговор.

Напомним, что застройщик ООО «Гринвилль» должен был сдать пять многоквартирных домов в селе Тополево. Возводить их начали в 2017 году. «При этом фигурант уголовного дела не имел намерений исполнять и не выполнил обязательства перед участниками долевого строительства по передаче в собственность построенных объектов недвижимости», — сообщили в краевой прокуратуре. Ущерб составил 432 млн рублей. Приговор — лишение свободы сроком на 4 года условно со штрафом 800 тысяч рублей.