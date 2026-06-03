Хабаровский край продолжает восстанавливать Дебальцево

В этом году в Дебальцево планируется реконструировать 10 объектов. О ходе ремонтных работ доложил губернатору Дмитрию Демешину вице-губернатор — руководитель представительства правительства Хабаровского края при правительстве РФ Олег Игнатов, вернувшийся из рабочей командировки. Так, сейчас ведется реконструкция двух многоквартирных домов и четырех важных дорог — улиц Ленина, Советской, Постышева и Октябрьской в Новогригоровке. Также до конца этого года в Дебальцево планируется завершить капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Локомотив». Еще на въезде в Дебальцево появилась новая стела, которая готова на 85−90%. Совсем скоро на ней появятся три колонны с флагами России, ДНР и Хабаровского края. Как подчеркнул Дмитрий Демешин, запланированные на 2026 год объекты будут приведены в порядок, несмотря на все трудности. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.