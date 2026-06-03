В Хабаровском крае 13,4 млн рублей дадут безработным на бизнес

В Хабаровском крае на поддержку начинающих предпринимателей из числа безработных направят 13,4 млн рублей. В этом году выплатами на открытие своего дела смогут воспользоваться 645 жителей региона, сообщили в комитете по труду и занятости населения правительства края.
Помощь рассчитана на людей, которые хотят запустить бизнес, но не имеют стартовых средств. Получить её могут безработные граждане, а также жители с ограниченными возможностями здоровья. Часть заявителей уже воспользовалась этой мерой и начала оформлять первые покупки для будущего дела.
Один из таких примеров — Дмитрий Сафонюк из района имени Лазо, отец троих детей и инвалид III группы. Весной 2026 года он обратился в кадровый центр «Работа России» и получил 250 тысяч рублей. На эти деньги мужчина планирует купить термокамеру для производства сухофруктов, сушёных и копчёных овощей, грибов и травяных чаёв.
«Уверен, что качественные и натуральные продукты всегда будут востребованы. Я благодарен сотрудникам кадрового центра за поддержку, профессионализм и отзывчивость», — отметил Дмитрий Сафонюк.
В комитете рассказали, что чаще всего получатели такой поддержки открывают дело в сфере услуг, обрабатывающих производств, строительства, научной и технической деятельности. Жители края, которые хотят начать бизнес, могут обратиться в кадровый центр по месту жительства или получить консультацию по телефону горячей линии 8 800 511−70−18.