В Хабаровском крае 13,4 млн рублей дадут безработным на бизнес

Помощь рассчитана на людей, которые хотят запустить бизнес, но не имеют стартовых средств. Получить её могут безработные граждане, а также жители с ограниченными возможностями здоровья. Часть заявителей уже воспользовалась этой мерой и начала оформлять первые покупки для будущего дела.