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Появились кадры с «человекообразными кротами» из канализации Нью-Йорка

В Сети появились кадры, на которых запечатлены загадочные персонажи из канализации Нью-Йорка, их назвали «человекообразными кротами».

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились кадры, на которых запечатлены загадочные персонажи из канализации Нью-Йорка.

На них видно, как несколько человек выходят из люка. Кроме того, издание The Guardian опубликовало рассказ очевидца.

«Я смотрел на них, они смотрели на меня, знаете, я мог сказать, что они замышляют что-то нехорошее», — сказал он.

Сообщения о таинственных жителях канализации Нью-Йорка начали появляться в мае этого года. Неизвестные вылезали из люков в течение нескольких недель. Пользователи Сети называют их «человекообразными кротами», «черепашками-ниндзя» и «охотниками за привидениями».

По версии правоохранителей, неизвестные спускались в люки в поисках ценностей.

По данным New York Post, группа из семи неизвестных человек появилась из канализационного люка на парковке в нью-йоркском Бруклине.