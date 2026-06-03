Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что, сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в Старобельске и в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. «Что ж, это их выбор», — отметил глава государства.