Трагедия в Геническе: ВСУ устроили массированную атаку на мирных жителей.
В последнюю неделю мая населенные пункты Херсонской области пережили серию жесточайших ударов со стороны украинских вооруженных формирований. Наибольшей интенсивности обстрелы достигли в Алешкинском, Новокаховском, Каховском, Горностаевском, Великолепетихском и Геническом округах.
Как рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, противник намеренно наносил удары по густонаселенным кварталам, где отсутствуют какие-либо военные объекты.
Настоящая трагедия разыгралась в Геническе. Украинский беспилотник атаковал жилой массив в спальном районе города.
«В результате удара по гражданской инфраструктуре погиб пятилетний мальчик, еще 11 мирных жителей получили осколочные ранения различной степени тяжести… Били намеренно по спальным кварталам, где нет и не было военных», — сказал Мирошник.
Кроме того, массированным артиллерийским обстрелам подвергся поселок Горностаевка. Там пострадали пять мирных жителей, двое из которых от полученных ранений скончались.
В Великолепетихском округе жертвой «дроновой охоты» стала сотрудница компании «Херсонэнерго». Женщина выполняла плановый обход жилых домов для снятия показаний электросчетчиков, когда по ней был нанесен прямой удар вражеским беспилотником. Ранения оказались смертельными.
«Террор против персонала энергетических компаний направлен на то, чтобы запугать сотрудников и парализовать работу коммунальных служб», — отметил Мирошник.
Ранее Мирошник сообщил, что в преддверии Дня защиты детей, в период с 25 по 31 мая, в результате действий ВСУ погибли три ребенка и еще восемь пострадали.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что, сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в Старобельске и в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. «Что ж, это их выбор», — отметил глава государства.