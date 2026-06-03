Хабаровск станет частью маршрута «Восточное ожерелье России»

Маршрут рассчитан на 4−5 дней и будет работать круглый год. Он пройдёт через Хабаровский и Приморский края, Амурскую область и ЕАО. Тур ориентирован не только на российских путешественников, но и на гостей из Китая, которые всё чаще выбирают поездки с погружением в культуру, историю и повседневную жизнь регионов.