Хабаровск станет частью маршрута «Восточное ожерелье России»

Хабаровск войдёт в новый железнодорожный туристический маршрут «Восточное ожерелье России». Проект объединит четыре дальневосточных региона и должен заработать к концу года, сообщили в министерстве туризма Хабаровского края.
Маршрут рассчитан на 4−5 дней и будет работать круглый год. Он пройдёт через Хабаровский и Приморский края, Амурскую область и ЕАО. Тур ориентирован не только на российских путешественников, но и на гостей из Китая, которые всё чаще выбирают поездки с погружением в культуру, историю и повседневную жизнь регионов.
«Новый маршрут позволит путешественникам увидеть самые яркие и самобытные территории Дальнего Востока в рамках одной комфортной поездки», — отметила министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева.
Для гостей в Хабаровске готовят обзорную экскурсию по центру города, прогулку по парковой зоне, Амурскому утёсу и набережной Амура. В программу также хотят включить Хабаровский краеведческий музей имени Гродекова, музей Амурского моста и дегустацию блюд дальневосточной кухни.
Сейчас железнодорожный круиз находится в разработке. Специалисты прорабатывают логистику и транспортное обеспечение, чтобы туристы могли за одну поездку посетить все четыре региона без пересадки в другой вагон.
В краевом минтуризма подчёркивают, что Хабаровский край интересен туристам историей освоения Приамурья, самобытной культурой, природой и кухней. Новый маршрут должен стать удобным способом показать регион тем, кто хочет увидеть Дальний Восток не точечно, а как единую большую территорию с разными характерами и историями.