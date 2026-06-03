В Хабаровске за сутки горели кафе, ангар и заброшенные бараки на Серышева

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло, но пожарные подразделения работали на нескольких объектах. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Всего пожарные реагировали на 10 техногенных пожаров, из них пять — в жилье. Также зафиксировано одно возгорание сухой растительности. В краевом центре несколько раз выезжали на пожары в нежилом доме на улице Серышева — горели комнаты и крыша. Также огнеборцы тушили внутренние помещения в заброшенных бараках на улицах Герасимова и Локомотивная. С пламенем справлялись оперативно. Пострадавших нет. Причины устанавливаются.
Серьёзное возгорание произошло в кафе на улице Нововыборгской. На первом этаже горели бытовая техника и мебель. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. До прибытия пожарных здание покинули пять человек. Они также вынесли шесть газовых баллонов. На тушение ушёл один час. Пострадавших нет. Причины выясняются.
На Восточном шоссе огонь охватил пристройку к ангару из сэндвич-панелей. Внутри находились автозапчасти, ёмкости с горюче-смазочными материалами, строительные материалы и автомобильные покрышки. Площадь пожара достигла 70 квадратных метров. Пожарные справились за два часа. Пострадавших нет. Причины устанавливают дознаватели МЧС России.
Особый противопожарный режим действует на территории 16 муниципальных образований, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий спасатели привлекались четыре раза. На контроле находится одна туристская группа из пяти человек.
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