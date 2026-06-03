В Хабаровске за сутки горели кафе, ангар и заброшенные бараки на Серышева

Всего пожарные реагировали на 10 техногенных пожаров, из них пять — в жилье. Также зафиксировано одно возгорание сухой растительности. В краевом центре несколько раз выезжали на пожары в нежилом доме на улице Серышева — горели комнаты и крыша. Также огнеборцы тушили внутренние помещения в заброшенных бараках на улицах Герасимова и Локомотивная. С пламенем справлялись оперативно. Пострадавших нет. Причины устанавливаются.