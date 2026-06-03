«Эклер с черешней и слоеная бриошь»: красноярская кондитерская-пекарня «Варвара+Jerome» приглашает на дегустацию нового меню

«Говорят, что настоящая любовь — это когда хочется удивлять снова и снова. У Варвары и Жерома это превосходно получается через десерты и другие новинки кондитерской-пекарни. Поэтому 4 июня, в четверг, в “Варвара+Jerome” мы будем удивлять вас нашими новинками: яркими и ну ооочень вкусными!», — говорят авторы нового меню.