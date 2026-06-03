«Эклер с черешней и слоеная бриошь»: красноярская кондитерская-пекарня «Варвара+Jerome» приглашает на дегустацию нового меню

Красноярская кондитерская-пекарня «Варвара+Jerome» разработала новое меню с необычными десертами. Попробовать их можно будет уже в начале следующего месяца.
«Говорят, что настоящая любовь — это когда хочется удивлять снова и снова. У Варвары и Жерома это превосходно получается через десерты и другие новинки кондитерской-пекарни. Поэтому 4 июня, в четверг, в “Варвара+Jerome” мы будем удивлять вас нашими новинками: яркими и ну ооочень вкусными!», — говорят авторы нового меню.
Слоеная бриошь с яблоком и корицей — тонкое хрустящее тесто, а внутри карамелизированное яблоко и корица, пахнущая уютом и тёплым садом. Та самая бриошь, ради которой стоит прийти с утра.
Круассан-полумесяц с заварным кремом — золотистый, с хрустящей корочкой и россыпью сахарных звезд. Нежный заварной крем внутри: бархатистый, сладкий, с легкой ванильной ноткой.
Эклер с сезонной черешней и шоколадно-ванильным кремом — нежное заварное тесто, тающее во рту, а внутри — шоколадный и ванильный крем. Это волшебство дополняют фисташка и черешня — самая сочная и яркая, какая бывает только летом.
Тарт «Феллини» с вишней и кремом из базилика и ванили — нежный бисквит с лаймовой цедрой, ванилью и оливковым маслом: мягкий, ароматный, с легкой цитрусовой свежестью. Вишневая начинка с кислинкой, крем с базиликом и ванильный крем, а также черешня, фисташки и шоколад — в нем все то, что олицетворяет собой лето!
«“Жером” снова позаботился о гостях, выбирающих безглютеновые продукты: хлеб из рисовой и кукурузной муки с золотистой корочкой и мягкой чуть сладковатой сердцевиной. Без лишнего, только самое главное», — рассказали пекари заведения.
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