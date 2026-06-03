С 6 июня стартуют субсидируемые рейсы из Перми в Ярославль

В период с 6 июня по 5 июля вылеты из Перми в Ярославль запланированы один раз в неделю — по субботам. С 6 июля до конца августа самолеты будут летать по данному направлению два раза в неделю — по субботам и понедельникам. Длительность полета составит 1 час 35 минут. Рейсы будут выполняться на 50-местных самолетах Bombardier.