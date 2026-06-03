Диетолог Поляков ответил, масло какой жирности лучше покупать

Диетолог, эндокринолог Антон Поляков в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, сливочное масло какой жирности нужно выбирать в магазине.
Специалист напомнил, что допустимая порция сливочного масла в день — не более 25 грамм.
«Что касается сливочного масла, то нужно выбирать жирность 82,5%. Не стоит брать масло с жирностью 72% и менее», — сообщил диетолог.
Согласно ГОСТу, есть три основных категории сливочного масла: «Крестьянское» — 72,5% жира, «Любительское» — 80% жира, «Традиционное» — 82,5% жира. Последнее имеет более плотную структуру, насыщенный сливочный вкус, в нем меньше влаги.
Сливочное масло нужно ограничить или вовсе убрать из рациона людям с ожирением и избыточной массой тела, а также тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, высокий уровень холестерина, заболевания печени и желчного пузыря.
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