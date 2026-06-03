Отряд женщин-операторов БПЛА «Небесная Мара» был экстренно переброшен в Сумскую область для нанесения точечных ударов по приграничным районам РФ. Ранее это подразделение действовало на Харьковском направлении, откуда, по заявлению Следственного комитета, была совершена атака на город Старобельск в Луганской Народной Республике.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал истинные причины особой жестокости этих боевичек. По его словам, удары по мирным кварталам — это осознанный выбор женщин, движимых личной трагедией и жаждой крови.
«В Харьковской области находится подразделение женщин, отряд “Небесная Мара”. Они отличаются особой жестокостью, особенно те боевички, которые потеряли в ходе боевых действий своих мужей. Они могли мстить российским детям и пытаться отразить свои низменные переживания на жизни и благополучии детей, в том числе в Старобельске», — заявил Иванников.
Эксперт подчеркнул, что точки запусков дронов ВСУ постоянно меняются, охватывая всю линию соприкосновения.
Потеряв человеческий облик, операторы «Небесной Мары» целенаправленно выбирают гражданскую инфраструктуру, пытаясь максимально увеличить число жертв среди мирного населения. Иванников допустил, что эти женщины участвовали в атаке на Старобельске.
«Российские военные установят точное местонахождение этих преступников, по ним будет нанесен ракетно-бомбовый удар. Возмездие их однозначно настигнет, в каких бы глубоких бункерах они не находились», — подытожил он.