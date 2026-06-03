Неизвестный взял заложников в банке американского города Бейкерсфилд

В американском городе Бейкерсфилд (штат Калифорния) неизвестный мужчина забаррикадировался в отделении банка Chase. Об этом стало известно в среду, 3 июня.
Внутри вместе с ним находятся другие люди. Ранее правоохранители сообщали об угрозе взрыва в этом отделении.
— Нам стало известно, что в банк вошел неустановленный мужчина, на данный момент он забаррикадировался внутри с неизвестным числом местных жителей, — цитирует заявление сержанта полиции Эрика Селедона РИА Новости.
9 апреля мужчина с огнестрельным оружием захватил отделение банка Sparkasse на западе Германии. Инцидент произошел в общине Роммерскирхен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в 16:24 по местному времени (17:24 по мск). Вооруженный мужчина зашел в отделение банка и забаррикадировался.
В феврале в Германии произошло ограбление филиала Volksbank в городе Штур (Нижняя Саксония). По данным полиции, трое неизвестных проникли в хранилище и скрылись. Представитель полиции Томас Гиссинг пояснил, что во время обеденного перерыва злоумышленники пробрались в подвал через световую шахту и вскрыли 14 ячеек.