Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 июня

У Овнов есть риск взять на себя чужую инициативу, которая позже превратится в их личную головную боль. День связан с деньгами, но с теми, что проходят через других людей: кто-то может попросить о финансовой поддержке, а в итоге вы окажетесь тем, кто отвечает за расходы и объяснения. Лучше заранее уточнять условия, прежде чем соглашаться.