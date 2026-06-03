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За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 17 пожаров, пострадавших нет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне ночью в СНТ «Маяк» Сосновоборского округа загорелась бревенчатая баня.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне ночью в СНТ «Маяк» Сосновоборского округа загорелась бревенчатая баня.

К моменту прибытия пожарных существовала угроза распространения огня на соседние постройки. В результате повреждены баня и дровяник на общей площади около 40 квадратных метров. Возгорание ликвидировали шесть человек и две единицы техники. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

В селе Ельник Назаровского округа из-за короткого замыкания электропроводки загорелся легковой автомобиль. Площадь пожара составила около шести квадратных метров. На месте работали четыре человека и одна единица техники.