За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 17 пожаров, пострадавших нет

К моменту прибытия пожарных существовала угроза распространения огня на соседние постройки. В результате повреждены баня и дровяник на общей площади около 40 квадратных метров. Возгорание ликвидировали шесть человек и две единицы техники. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.