В Биробиджане женщина едва не отдала лже-ФСБшникам два миллиона рублей

Сначала потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником портала «Госуслуги». Он заявил, что её учётную запись якобы взломали, а затем предупредил, что скоро с ней свяжется «сотрудник ФСБ». После этого в схему включились ещё два собеседника — лжесиловик и человек, назвавшийся представителем Центрального банка.