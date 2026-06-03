В Биробиджане женщина едва не отдала лже-ФСБшникам два миллиона рублей

В Биробиджане мошенники под видом сотрудников «Госуслуг», ФСБ и Центробанка пытались похитить у 49-летней жительницы села Птичник два миллиона рублей. Женщина уже пришла в банк, но операцию вовремя заблокировали, сообщили в УМВД России по Еврейской автономной области.
Сначала потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником портала «Госуслуги». Он заявил, что её учётную запись якобы взломали, а затем предупредил, что скоро с ней свяжется «сотрудник ФСБ». После этого в схему включились ещё два собеседника — лжесиловик и человек, назвавшийся представителем Центрального банка.
Аферисты уверяли женщину, что с её счетов пытаются снять все деньги. Чтобы «спасти» сбережения, они потребовали перевести их на так называемый безопасный счёт. Под давлением звонков потерпевшая отправилась в банк и попыталась снять два миллиона рублей.
Именно на этом этапе мошенническая схема сорвалась. Банк заподозрил неладное и заблокировал счета, не дав женщине передать деньги злоумышленникам. После этого жительница ЕАО разобралась в ситуации и обратилась в полицию.
По факту возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Полицейские напоминают, что настоящие сотрудники госорганов и банков не требуют переводить деньги на «безопасные счета» и не просят снимать наличные по телефону.