Слепец, Гальченюк и Шаймарданов покидают хабаровский «Амур»

В результате обмена с «Сочи» состав «Амура» пополнит Василий Мачулин, а на побережье Чёрного моря отправляются Кирилл Слепец и Дамир Шаймарданов, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.
«Очень непростой обмен для нас, мы очень много над этим думали. Вместе с тренерским штабом пришли к выводу, что после ухода Ивана Мищенко, да и в принципе, нам очень нужен квалифицированный перспективный защитник под большинство. Василий Мачулин — как раз такой игрок, на которого был огромный спрос со стороны других клубов КХЛ. Габаритный, обученный, с хорошим броском. Появилась возможность осуществить этот обмен, и мы решили, что он отвечает нашим интересам», — рассказал генеральный менеджер ХК «Амур» Никита Точицкий.
Василий Мачулин является обладателем Кубка Харламова в составе МХК «Динамо» Москва. Затем в его карьере была игра за одноимённую команду из Санкт-Петербурга в ВХЛ. Дебют Василия в Континентальной Хоккейной Лиге состоялся в 2022 году. За четыре сезона в системе «Сочи» он стал лидером обороны. Перспективный молодой защитник был одним из лучших по показателю полезности, количеству голевых передач и проведённых минут в большинстве. За это время он набрал 43 очка (9+34).
"Кирилл Слепец — очень ценный игрок для нас, он выполняет огромный объем работы на льду, играет у нас уже 5 лет. Расставаться с ним очень не хотелось, но следующей весной он станет неограниченно свободным агентом. Не исключено, и мы приложим для это все усилия, чтобы через год Кирилл вернулся в Хабаровск.
Дамир Шаймарданов — очень перспективный молодой вратарь, наш клуб открыл его для КХЛ, но нам очень нужен опытный квалифицированный дублер для Макса Дорожко уже сейчас. Думаю, и самого Дамира не совсем устраивает то игровое время, которое он у нас получает.
Поэтому, повторюсь, этот обмен — очень сложное, но правильное решение со стратегической точки зрения. Невозможно получить ценного перспективного игрока, не потеряв что-то ценное", — отметил Никита Точицкий.
Также по соглашению сторон расторгнут контракт с Александром Гальченюком. Нападающий провел 111 игр в составе «Амура», набрал 68 (33+35) очков при общем показателе полезности «— 21».
Ранее хабаровский «Амур» подписал контракт с нападающим Александром Дергачёвым. Александр — воспитанник альметьевского «Нефтяника», однако его дебют на взрослом уровне произошел в системе санкт-петербургского СКА.
В КХЛ Дергачёв поиграл за СКА, московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». В составе петербургских армейцев габаритный нападающий добился главных успехов в клубной карьере, став в 2017 году чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Суммарно в лиге на его счету более 450 матчей. В активе хоккеиста есть серебряные медали молодёжных чемпионатов мира 2015 и 2016 годов.
Предыдущие сезоны Александр провёл в нижнекамском «Нефтехимике». В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2023/24 он обновил личный рекорд результативности, набрав 34 очка (18+16) в 66 матчах.
«Александр — очень квалифицированный, мастеровитый нападающий, который здорово чувствует себя в силовой борьбе и точно добавит команде мощи. Кроме того, у него есть настоящий бойцовский характер и лидерская харизма. Рассчитываем на него как на игрока, который будет приносить нам пользу не только на льду, но и в раздевалке», — отметил генеральный менеджер ХК «Амур».
Также в Хабаровск переезжает Кирилл Пилипенко. С нападающим подписан контракт на один год. Кирилл Пилипенко является бронзовым призёром Чемпионата МХЛ (2013), двухкратным обладателем Кубка Петрова (2017, 2021), победителем зимней Универсиады (2017) и участником юниорского чемпионата мира 2014 года.
Дебютировал в КХЛ в 2015-м в составе московского «Динамо». Затем в его карьере были выступления за «Автомобилист», «Горняк-УГМК», «Югру», «Адмирал», «Сочи», «Северсталь» и «Авангард».
Лучшие статистические показатели были в Ханты-Мансийске и Череповце. По итогам регулярного чемпионата Всероссийской Хоккейной Лиги 2020/21 он набрал 58 очков и стал лучшим бомбардиром первой части первенства и в будущем получил звание MVP плей-офф. Затем, за четыре неполных сезона в «Северстали» забросил 98 шайб и отдал 95 голевых передач.
Ранее AmurMedia сообщало, что в спортивном департаменте хоккейного клуба «Амур» произошли кадровые изменения. Новым генеральным менеджером назначен Никита Точицкий. Его заместителем стал Дмитрий Лугин. Бывшему генеральному менеджеру "клуба Олегу Филимонову предложена новая должность в клубе. Александр Андриевский продолжит работу в качестве главного тренера и возглавит обновленный штаб команды.