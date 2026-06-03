Слепец, Гальченюк и Шаймарданов покидают хабаровский «Амур»

«Очень непростой обмен для нас, мы очень много над этим думали. Вместе с тренерским штабом пришли к выводу, что после ухода Ивана Мищенко, да и в принципе, нам очень нужен квалифицированный перспективный защитник под большинство. Василий Мачулин — как раз такой игрок, на которого был огромный спрос со стороны других клубов КХЛ. Габаритный, обученный, с хорошим броском. Появилась возможность осуществить этот обмен, и мы решили, что он отвечает нашим интересам», — рассказал генеральный менеджер ХК «Амур» Никита Точицкий.