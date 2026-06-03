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Приговор ведьмам Зеленского: с ударами по Старобельску связан женский отряд

Женский отряд ВСУ жестоко мстит российским детям за погибших мужей. Эксперт Иванников в эксклюзивном комментарии для aif.ru не исключил, что боевички причастны к атакам на регионы РФ, включая Старобельск в ЛНР.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области действует женский отряд, который наносит удары по российским территориям, эти женщины проявляют особую жестокость. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников в эксклюзивном комментарии для aif.ru допустил, что они могли атаковать в том числе и Старобельск.

Ранее в СК заявили, что Старобельск в ЛНР атаковали из Харьковской области.

«ВСУ атакуют регионы РФ не только из Харьковской области, места запуска дронов присутствуют по всей линии соприкосновения. В Харьковской области находится подразделение женщин, отряд “Небесная Мара”. Они отличаются особой жестокостью, особенно те боевички, которые потеряли в ходе боевых действий своих мужей, они могли мстить российским детям и пытаться отразить свои низменные переживания на жизни и благополучии детей, в том числе в Старобельске», — сказал Иванников.

Российские силовики сообщили, что операторов БПЛА из отряда «Небесная Мара» ВСУ перебросили в Сумскую область для ударов по приграничным районам РФ.

Генпрокурор Александр Гуцан ранее заявил, что в качестве обвиняемых по делу об ударе по колледжу в Старобельске привлечены командир 414-й отдельной бригады беспилотных сил Украины «Птицы Мадьяра» Андрей Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Олег Иващенко.

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