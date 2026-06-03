Жители Зеленогорска пострадали из-за травли тараканов предпринимателем

Предпринимателя из Зеленогорска оштрафовали за травлю тараканов, от которой пострадали соседи. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.
Жительница Зеленогорска наняла мастера для обработки квартиры от тараканов. Исполнитель провел дезинсекцию так называемым «холодным дымом», после чего соседи почувствовали удушливый запах и начали кашлять.
Проверка Роспотребнадзора показала, что предприниматель нарушил технологию приготовления растворов и не предупредил заказчика о мерах безопасности. За это он получил штраф в 10 тысяч рублей, который уже оплатил.
Ранее в Роспотребнадзоре дали советы, как одеваться, чтобы не стать жертвой клещей.