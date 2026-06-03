Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Зеленогорска пострадали из-за травли тараканов предпринимателем

Предприниматель нарушил технологию приготовления растворов для травли тараканов, из-за чего жители почувствовали удушливый запах.

Предпринимателя из Зеленогорска оштрафовали за травлю тараканов, от которой пострадали соседи. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

Жительница Зеленогорска наняла мастера для обработки квартиры от тараканов. Исполнитель провел дезинсекцию так называемым «холодным дымом», после чего соседи почувствовали удушливый запах и начали кашлять.

Проверка Роспотребнадзора показала, что предприниматель нарушил технологию приготовления растворов и не предупредил заказчика о мерах безопасности. За это он получил штраф в 10 тысяч рублей, который уже оплатил.

Ранее в Роспотребнадзоре дали советы, как одеваться, чтобы не стать жертвой клещей.