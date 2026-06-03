Биолог сказал, что будет при контакте с обнаруженными в РФ ядовитыми жуками

На пляже в Ростовской области обнаружили ядовитых жуков-томкатов. При раздавливании их в руке можно получить нарыв или серьезное раздражение. Энтомолог Роман Хряпин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что будет, если случайно проглотить это насекомое.
Напомним, томкаты (жуки рода Paederus), несмотря на свои скромные размеры — не более 1 см, обладают мощным токсином. Внешне они напоминают крупных муравьев, а обитают чаще всего вблизи водоемов. Одного из таких жуков заметили на пляже в Ростовской области.
Хряпин предупредил, что эти насекомые могут обитать и в других российских регионах, кроме самых северных.
«Если их раздавить в руке, может быть нарыв. Если надавить на жука на нежной части кожи, может быть покраснение или раздражение. В целом, брать их в руки можно. Желательно, конечно, их не есть. Но даже если случайно проглотите этих жуков — одного или двух — точно не умрете. Но можно получить временное нарушение пищеварения. Лучше этого, конечно, не делать», — пояснил специалист.
Ранее биолог Хряпин назвал категории людей, которые больше привлекают комаров.