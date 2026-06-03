Биолог сказал, что будет при контакте с обнаруженными в РФ ядовитыми жуками

«Если их раздавить в руке, может быть нарыв. Если надавить на жука на нежной части кожи, может быть покраснение или раздражение. В целом, брать их в руки можно. Желательно, конечно, их не есть. Но даже если случайно проглотите этих жуков — одного или двух — точно не умрете. Но можно получить временное нарушение пищеварения. Лучше этого, конечно, не делать», — пояснил специалист.