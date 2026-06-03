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Водителя из Комсомольска-на-Амуре осудят за гибель 70-летнего велосипедиста

23-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В октябре 2025 года днем он, превышая скорость, заметил велосипедиста на правой обочине. Когда 70-летний велосипедист начал сворачивать налево вне перекрестка, водитель не снизил скорость, из-за чего произошел наезд на пострадавшего. В результате полученных травм мужчина скончался.

23-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В октябре 2025 года днем он, превышая скорость, заметил велосипедиста на правой обочине. Когда 70-летний велосипедист начал сворачивать налево вне перекрестка, водитель не снизил скорость, из-за чего произошел наезд на пострадавшего. В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель признал свою вину полностью. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Комсомольска.