«Рок над Амуром — 2026»: прием заявок на участие в фестивале продлится до 19 июня

Музыканты могут подать заявку на официальном сайте rockdv.ru. К участию допускаются рок-группы из любого региона. Конкурсантов оценит профессиональное жюри, в состав которого войдут артисты и музыканты Дальнего Востока. Три лучшие команды выступят на одной сцене с легендами русского рока, а победитель получит возможность записать мини-альбом. Фестиваль традиционно пройдет на открытой площадке у арены «Ерофей» в Хабаровске. Дата события — 22 августа. Вход бесплатный. Ежегодно фестиваль собирает более 70 тысяч зрителей офлайн. Еще свыше 700 тысяч человек смотрят прямые трансляции выступлений. «Рок над Амуром» давно стал самым масштабным рок-событием на Дальнем Востоке.