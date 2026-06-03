Правительство РФ утвердило правила сбора краснокнижных растений

«Сбор (заготовка) объектов сбора производится на основании разрешения на оборот объектов сбора, выдаваемого Федеральной службой по надзору в сфере природопользования юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю в соответствии с правилами выдачи разрешений на оборот растений, грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации», — указано в тексте документа.