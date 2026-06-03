Правительство РФ утвердило правила сбора краснокнижных растений

«Сбор (заготовка) объектов сбора производится на основании разрешения на оборот объектов сбора, выдаваемого Федеральной службой по надзору в сфере природопользования юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю в соответствии с правилами выдачи разрешений на оборот растений, грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации», — указано в тексте документа.
Согласно утвержденным правилам, заготовка краснокнижных растений и грибов разрешается исключительно для научных исследований, культивирования с целью последующего возврата в естественную среду, сохранения при угрозах природного или техногенного характера, строительства объектов федерального и регионального значения, а также для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан.
Как отмечается, правом на осуществление таких сборов наделены специализированные организации, включая индивидуальных предпринимателей. На них возлагается обязанность предоставить отчет в Росприроднадзор в течение 60 календарных дней после завершения мероприятий. При этом используемые орудия сбора должны обеспечивать сохранение популяции.
Из текста документа следует, что разрешение на данную деятельность выдает Росприроднадзор. Заявителю необходимо подать заявление в письменной или электронной форме с указанием полных сведений о себе, конкретных растений (включая латинские названия), места оборота, предполагаемого срока, объема, орудий труда, а также условий транспортировки и содержания. Также требуется предоставить обоснование необходимости сбора.