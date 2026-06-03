Летайте на здоровье. Три правила долгого путешествия без отеков и тромбозов

Лето — сезон отпусков, а значит, и долгих поездок. В автомобиле, автобусе или самолете нам порой приходится сидеть неподвижно по много часов. А это опасно! О том, что может случиться и как избежать последствий долгого перелета, aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, руководитель центра флебологии ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова, сосудистый хирург Володя Алексанян.