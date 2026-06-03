Летайте на здоровье. Три правила долгого путешествия без отеков и тромбозов

Лето — сезон отпусков, а значит, и долгих поездок. В автомобиле, автобусе или самолете нам порой приходится сидеть неподвижно по много часов. А это опасно! О том, что может случиться и как избежать последствий долгого перелета, aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, руководитель центра флебологии ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова, сосудистый хирург Володя Алексанян.
Увы, долгое сидение — это нагрузка, к которой наш организм не привык. Когда тело часами прижато к креслу, пережимаются артерии и сосуды, нарушается естественный кровоток. Это вызывает застой лимфы и, как следствие, отек ног даже у здорового человека.
Что уж говорить о тех, кто страдает системными заболеваниями: нарушениями работы сердца, печени или почек. Из-за неподвижности кровь застаивается, что резко повышает риск образования тромбов. В группе риска — «сердечники», люди с варикозом, лишним весом и пожилые путешественники. Миграция тромба смертельно опасна, вплоть до остановки сердца. Но паниковать не стоит — лучше действовать на опережение.
Правило № 1. Дресс-код для эконом-класса
По словам врача, длительная поездка требует специальной экипировки.
«Она должна быть комфортной, не стесняющей движения и не пережимающей сосуды в области талии и ног», — поясняет Алексанян.
Крайне важна и обувь. Она не должна быть узкой, иначе отек гарантирован! Для самолета и автобуса идеально подходят кроссовки с мягкой подошвой или лоферы без жесткой пятки. Такую обувь легко снять во время полета или на досмотре. Выбирайте натуральные материалы (кожу, замшу, текстиль) или модели с перфорацией — вентиляция спасет ноги от перегрева.
Важный нюанс: иногда в полет нужно надевать компрессионный трикотаж.
«Длительное пребывание в сидячем положении замедляет венозный кровоток. Поэтому людям с варикозом, хронической венозной недостаточностью или перенесенным тромбозом я советую использовать компрессионное белье», — подчеркивает эксперт.
Правило № 2. Пейте воду, а не кофе
Воздух в самолете сухой, как в Сахаре. На высоте 10 тысяч метров температура за бортом опускается до −50 °C. «Арктический» воздух не удерживает влагу, поэтому ее уровень в салоне составляет всего 1−2%.
«Из-за низкой влажности организм теряет жидкость гораздо быстрее», — предупреждает врач. Чтобы избежать обезвоживания, пейте обычную воду небольшими порциями на протяжении всего пути.
Где взять воду, если емкости отбирают на досмотре? Не стесняйтесь просить лишний стакан у бортпроводников. А вот от кофе и алкоголя лучше отказаться. Кофеин ускоряет потерю жидкости, а спиртное не только повышает давление, но и дает двойную нагрузку на почки и сосуды.
Правило № 3. Малая механизация: движение в кресле
«Я рекомендую вставать и ходить по салону или проходу автобуса не реже одного раза в 1−2 часа», — советует Володя Алексанян.
Если выйти в проход невозможно, делайте разминку прямо в кресле:
- энергично сгибайте и разгибайте стопы;
- вращайте голеностопными суставами;
- напрягайте и расслабляйте мышцы голеней и бедер.
«Такие упражнения активируют “мышечно-венозную помпу” голени, которая буквально выталкивает кровь обратно к сердцу и предотвращает застой», — объясняет хирург.
Лайфхак: правильный питьевой режим заставит вас двигаться активнее. Чем больше воды вы пьете, тем чаще приходится посещать туалет. Очередь в хвосте самолета в данном случае — ваш союзник: пока вы стоите, кровоток перераспределяется, и риск тромбоза снижается.
Кому нужно быть осторожнее?
Особое внимание здоровью в пути должны уделять беременные женщины (2-й и 3-й триместры), люди после недавних операций и пациенты с тяжелым варикозом. В эту же группу входят люди с выраженным ожирением и онкологическими заболеваниями. Если вы в группе риска, перед дорогой обязательно проконсультируйтесь с врачом — возможно, вам понадобятся профилактические препараты.
Важно помнить: риск серьезных венозных осложнений во время полетов остается относительно низким для большинства людей. Тем не менее сочетание длительной неподвижности, обезвоживания и имеющихся факторов риска может существенно повысить вероятность тромбоза, поэтому простые профилактические меры во многих случаях оказываются наиболее эффективным способом защиты здоровья во время поездок.