Почему июнь может оказаться «неудачным» для тенге в Казахстане

Доллар США продолжает дорожать — по итогам торгов 2 июня его средневзвешенный курс прибавил свыше 3 тенге, увеличившись до 493,15 тенге. При этом некоторые факторы указывают на то, что ослабление может продолжиться. И это связано как с операциями Национального банка РК, так и другими экономическими факторами.
Что было в мае Согласно сообщению Нацбанка, за прошедший месяц центральный банк страны проводил следующие валютные операции: продажа валюты из Национального фонда — объемы составили 500 млн долларов США, что равно 7,5% от общего объема валютных торгов, или около 29,4 млн долларов США в день. Это обычно поддерживает тенге.
Зеркалирование покупки золота — было стерилизовано порядка 354 млрд тенге, что также укрепляет нацвалюту.
Покупка валюты для ЕНПФ (увеличивает спрос на доллары) — в связи со снижением валютной доли пенсионных активов фонда ниже 40% Нацбанк в мае осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 878,5 млн долларов США, или около 13% от общего объема торгов.
Объем обязательной продажи части валютной выручки квазигоссектором по итогам прошедшего месяца составил около 410 млн долларов США, что также оказывает поддержку тенге.
Но несмотря на преобладание действий, которые поддерживают валюту Казахстана, тенге потерял за май 5,1%, а курс доллара вырос до 486,51 тенге. При этом в июне некоторые факторы укрепления могут ослабнуть.
Что ожидается в июне Как отмечается в сообщении Нацбанка, в текущем месяце ожидается снижение объемов продажи иностранной валюты из Национального фонда в размере от 200 до 300 млн долларов США (против 500 млн долларов в мае). Однако сохранятся объемы продажи валюты в рамках зеркалирования покупки золота — 354 млрд тенге, как и в мае.
А что касается закупок иностранной валюты для ЕНПФ, дальнейшие решения будут приниматься с учетом рыночной ситуации в рамках инвестиционного управления пенсионными активами. То есть один фактор, который поддерживал тенге за счет действий Нацбанка, может ослабеть в июне. Однако к этому могут прибавиться и другие нюансы.
Например, ранее эксперт Галим Хусаинов отметил, что слабеют и другие внутренние факторы поддержки тенге: налоговая неделя, которая прошла в мае, впервые не укрепила валюту, а спрос на доллар растет из-за импорта и сезона отпусков.
Другими словами, в июне тенге может столкнуться с давлением из-за ослабления некоторых механизмов его поддержки. Однако важно помнить, что курс доллара в Казахстане является «плавающим» и может меняться в зависимости от внешних и внутренних экономических условий.