Почему июнь может оказаться «неудачным» для тенге в Казахстане

А что касается закупок иностранной валюты для ЕНПФ, дальнейшие решения будут приниматься с учетом рыночной ситуации в рамках инвестиционного управления пенсионными активами. То есть один фактор, который поддерживал тенге за счет действий Нацбанка, может ослабеть в июне. Однако к этому могут прибавиться и другие нюансы.