Фермеры Жетысайского и Мактааральского районов жалуются на постоянные ливни
По данным телеканала, фермеры Жетысайского и Мактааральского районов столкнулись с постоянными ливнями, которые, по их словам, стали причиной гибели большого урожая дыни. Дехкане подозревают, что дожди были не настоящими, а вызванными искусственно.
«Вы посмотрите, корни все уже гнилые, из этого ничего не вырастет. Мы сажали дыни, брали кредиты, надеялись, что наши семьи будут сытые. А теперь что делать? К кому обращаться за помощью?» — сказал фермер Бахтияр Толбасов.
По словам фермеров, гниль захватила буквально все сорта дынь. Победить болезнь не получилось даже с помощью препаратов и удобрений. В итоге почти полгода тяжелого труда и большие вложения оказались напрасными. Виной всему, считают люди, именно майские дожди.
Серик Туякбай, фермер, заявил: «В этом году мы остались ни с чем. Сейчас уже будет успехом хотя бы вернуть деньги за удобрения и пленку. Многие рассчитывали на хороший урожай и достаток, но таких счастливчиков почти нет».
Во всех районах, где прошли дожди — в Мактаарале и Жетысае, — посевы поражены. Дехкане уверены, что дожди были не настоящими.
К слову, именно в Туркестанской области в прошлом месяце запустили пилотный проект по вызову осадков. Чиновники обещали, что регион не будет нуждаться в поливной воде. Однако теперь специалисты утверждают, что в этой ситуации виноват только циклон.
Касымбек Бедебаев, директор ГКП «Туран су» управления сельского хозяйства Туркестанской области, пояснил: «Искусственное вызывание дождя проводится только на строго определенной территории диаметром около пяти километров. Реагенты распыляются в конкретных точках и только при наличии подходящих облаков. В данном случае дожди — природное явление».
Чиновники уверяют, что гибель урожая не является массовой проблемой в регионе, и решать ее следует на местах. Однако, по словам фермеров, ответственные лица так и не приехали посмотреть поля и поговорить с ними.