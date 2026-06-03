Фермеры из Туркестанской области обвинили искусственный дождь в гибели урожая дыни

«Вы посмотрите, корни все уже гнилые, из этого ничего не вырастет. Мы сажали дыни, брали кредиты, надеялись, что наши семьи будут сытые. А теперь что делать? К кому обращаться за помощью?» — сказал фермер Бахтияр Толбасов.