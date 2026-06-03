Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске подросток на электросамокате сбил четырехлетнего малыша

Происшествие с участием двух несовершеннолетних произошло вечером 2 июня.

Источник: Аргументы и факты

Вечером 2 июня в Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, инцидент случился во дворе дома № 41/1 на улице Высоцкого.

По предварительной информации, неизвестный водитель электросамоката двигался по тротуару и совершил наезд на четырёхлетнего мальчика. Пострадавший ребёнок был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где врачи проводят обследование для определения степени тяжести полученных травм.

На место аварии незамедлительно прибыл наряд ДПС. В настоящее время сотрудники полиции ведут работу по установлению личности водителя самоката и собирают все необходимые данные для выяснения обстоятельств случившегося.