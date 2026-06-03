В Новосибирске подросток на электросамокате сбил четырехлетнего малыша

По предварительной информации, неизвестный водитель электросамоката двигался по тротуару и совершил наезд на четырёхлетнего мальчика. Пострадавший ребёнок был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где врачи проводят обследование для определения степени тяжести полученных травм.