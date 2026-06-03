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В Красноярске стартуют летние «Музыкальные пятницы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске этим летом снова пройдет проект «Музыкальные пятницы». С июня по август муниципальные творческие коллективы будут бесплатно выступать на открытых городских площадках.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске этим летом снова пройдет проект «Музыкальные пятницы». С июня по август муниципальные творческие коллективы будут бесплатно выступать на открытых городских площадках.

Концерты пройдут по пятницам на острове Татышев и Центральной набережной Енисея. Начало — в 19:00, вход свободный.

Сезон откроет Красноярский камерный оркестр. Первый концерт состоится 5 июня под «парящим» куполом на острове Татышев. Коллектив под управлением заслуженного работника культуры Красноярского края Леонида Жуковского представит программу популярной классики.

В нее войдут произведения Грига, Бизе — Щедрина, Шостаковича, Пьяццоллы, а также известные мелодии из кино.

В афише «Музыкальных пятниц» также заявлены выступления Красноярского духового оркестра, Красноярского камерного хора и ансамбля народной песни «Красный Яр».

19 июня Красноярский духовой оркестр выступит на Центральной набережной. 26 июня там же пройдет концерт Красноярского камерного хора.

7 августа Красноярский камерный оркестр снова сыграет на острове Татышев, 14 августа там выступит Красноярский камерный хор. 21 августа на Центральной набережной состоится концерт Красноярского духового оркестра, а 28 августа сезон завершит ансамбль народной песни «Красный Яр».

Проект «Музыкальные пятницы» проводит главное управление культуры Красноярска.