В Красноярске стартуют летние «Музыкальные пятницы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске этим летом снова пройдет проект «Музыкальные пятницы». С июня по август муниципальные творческие коллективы будут бесплатно выступать на открытых городских площадках.
Концерты пройдут по пятницам на острове Татышев и Центральной набережной Енисея. Начало — в 19:00, вход свободный.
Сезон откроет Красноярский камерный оркестр. Первый концерт состоится 5 июня под «парящим» куполом на острове Татышев. Коллектив под управлением заслуженного работника культуры Красноярского края Леонида Жуковского представит программу популярной классики.
В нее войдут произведения Грига, Бизе — Щедрина, Шостаковича, Пьяццоллы, а также известные мелодии из кино.
В афише «Музыкальных пятниц» также заявлены выступления Красноярского духового оркестра, Красноярского камерного хора и ансамбля народной песни «Красный Яр».
19 июня Красноярский духовой оркестр выступит на Центральной набережной. 26 июня там же пройдет концерт Красноярского камерного хора.
7 августа Красноярский камерный оркестр снова сыграет на острове Татышев, 14 августа там выступит Красноярский камерный хор. 21 августа на Центральной набережной состоится концерт Красноярского духового оркестра, а 28 августа сезон завершит ансамбль народной песни «Красный Яр».
Проект «Музыкальные пятницы» проводит главное управление культуры Красноярска.