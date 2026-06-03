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Димаш Кудайберген поддержал фильм о работе пограничников Казахстана

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген поддержал первый отечественный кинопроект о службе сотрудников пограничной службы КНБ Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

1 июня Димаш порадовал своих подписчиков в Instagram новым видео. Оказалось, оно было снято на съемочной площадке художественного фильма «Таймас».

Картина создается по заказу Министерства культуры и информации Казахстана при поддержке Государственного центра поддержки национального кино. Режиссером выступает Галым Асылов, передает пресс-служба центра. В центре сюжета — история офицера-пограничника и служебного пса Тая, которые, преодолевая последствия потерь, становятся надежными напарниками в борьбе с контрабандистами.

«В работе над фильмом принимают участие специально подготовленные служебные собаки, а консультантами проекта выступают профессиональные кинологи», — говорится в сообщении.

На съемочной площадке Димаша поблагодарили за поддержку проекта, который поднимает важные темы служения Родине, ответственности и настоящей дружбы.

Отец Димаша, композитор и продюсер Канат Айтбаев, получил от имени президента Касым-Жомарта Токаева государственную награду — орден «Парасат».