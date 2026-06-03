Димаш Кудайберген поддержал фильм о работе пограничников Казахстана

Картина создается по заказу Министерства культуры и информации Казахстана при поддержке Государственного центра поддержки национального кино. Режиссером выступает Галым Асылов, передает пресс-служба центра. В центре сюжета — история офицера-пограничника и служебного пса Тая, которые, преодолевая последствия потерь, становятся надежными напарниками в борьбе с контрабандистами.