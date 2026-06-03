Миронов предложил выплачивать компенсацию за уход за пенсионерами старше 80 лет: вот сколько составят выплаты

Предполагается, что деньги должны получать лица, фактически ухаживающие за одиноким малообеспеченным пенсионером. Это может быть родственник, сосед или социальный работник, при этом формальный статус ухаживающего не обязателен. Также выплата не должна учитываться при определении права на иные меры поддержки, считает Миронов.