Нетрезвый водитель из Тулуна пытался хитро обмануть сотрудников ДПС

IrkutskMedia, 3 июня. Нетрезвый водитель в Тулуне пытался поменяться с пассажиркой авто местами во время остановки транспорта сотрудниками ДПС. Однако это не помогло ввести сотрудников ведомства в заблуждение.
Как рассказали в Госавтоинспекции, во время патрулирования ночью инспекторы заметили на одной из дорог города подозрительное авто Toyota Mark II, которое «петляло по дороге». Полицейские остановили транспорт для проверки документов, и в это время водитель и пассажирка попытались поменяться местами, что вызвало у сотрудников ДПС ещё большие подозрения.
В ходе проверки 31-летнего водителя стало известно, что мужчина не имеет водительские права и находился за рулём в сильном алкогольном опьянении. Такие же признаки были обнаружены и у его спутницы. От медицинского освидетельствования нарушитель отказался и грозился сотрудникам правоохранительных органов «позвонить в Москву». В 2024 году мужчина уже привлекался за езду в нетрезвом виде.
На нерадивого водителя составили административный протокол по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ.
Ранее агентство рассказывало, что нетрезвый водитель стал участником ДТП в Тайшете. Водителю второго авто потребовалась медицинская помощь.