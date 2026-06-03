Нетрезвый водитель из Тулуна пытался хитро обмануть сотрудников ДПС

В ходе проверки 31-летнего водителя стало известно, что мужчина не имеет водительские права и находился за рулём в сильном алкогольном опьянении. Такие же признаки были обнаружены и у его спутницы. От медицинского освидетельствования нарушитель отказался и грозился сотрудникам правоохранительных органов «позвонить в Москву». В 2024 году мужчина уже привлекался за езду в нетрезвом виде.