Юрист Соловьев сказал, за какие нарушения россиян будут лишать имущества

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл, за что уехавших за рубеж россиян могут лишить имущества в случае правонарушений против интересов России.
Напомним, Госдума одобрила законопроект, разрешающий накладывать арест на имущество релокантов, совершивших правонарушение против интересов России по нескольким статьям.
«Этот закон вносит изменения в статью КоАП, которая регулирует вопрос наложения ареста на имущество. Если раньше этот арест накладывался в виде штрафа в качестве обеспечительной меры, то теперь арест могут наложить на все имущество», — уточнил Соловьев.
Он подчеркнул, что перечень правонарушений против интересов РФ, за которые могут лишить квартир, домов и дач, был расширен.
«Перечень правонарушений был расширен. В этот список в том числе попало злостное хулиганство, выражающееся в неуважительном отношении к госсимволам. Были истории, когда люди жгли флаги, паспорта и так далее. За это теперь тоже может грозить арест имущества», — добавил юрист.
Ранее Соловьев заявил, что звезды шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву, могут лишиться имущества в России после принятия этого закона.