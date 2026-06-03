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Юрист Соловьев сказал, за какие нарушения россиян будут лишать имущества

В РФ с 1 сентября может вступить в силу закон об аресте имущества граждан, уехавших за рубеж, за правонарушения против интересов России. Юрист Соловьев в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл, за какие преступления можно лишиться квартиры.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл, за что уехавших за рубеж россиян могут лишить имущества в случае правонарушений против интересов России.

Напомним, Госдума одобрила законопроект, разрешающий накладывать арест на имущество релокантов, совершивших правонарушение против интересов России по нескольким статьям.

«Этот закон вносит изменения в статью КоАП, которая регулирует вопрос наложения ареста на имущество. Если раньше этот арест накладывался в виде штрафа в качестве обеспечительной меры, то теперь арест могут наложить на все имущество», — уточнил Соловьев.

Он подчеркнул, что перечень правонарушений против интересов РФ, за которые могут лишить квартир, домов и дач, был расширен.

«Перечень правонарушений был расширен. В этот список в том числе попало злостное хулиганство, выражающееся в неуважительном отношении к госсимволам. Были истории, когда люди жгли флаги, паспорта и так далее. За это теперь тоже может грозить арест имущества», — добавил юрист.

Ранее Соловьев заявил, что звезды шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву, могут лишиться имущества в России после принятия этого закона.