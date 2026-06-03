Юрист Соловьев сказал, за какие нарушения россиян будут лишать имущества

«Перечень правонарушений был расширен. В этот список в том числе попало злостное хулиганство, выражающееся в неуважительном отношении к госсимволам. Были истории, когда люди жгли флаги, паспорта и так далее. За это теперь тоже может грозить арест имущества», — добавил юрист.