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Ларёк с шаурмой на Одоевского в Перми закрыли из-за антисанитарии

Кафе не будет работать до 11 июля 2026 года.

Ларёк с шаурмой на улице Одоевского в Перми закрыли из-за антисанитарии, сообщили в пресс-службе Индустриального районного суда.

Речь идёт о заведении Shaurma, где специалисты Роспотребнадзор провели внеплановую проверку. В ходе инспекции они зафиксировали массовое несоблюдение санитарных норм.

Владелец кафе был привлечён к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения по ст. 6. 6 КоАП РФ.

Решением суда деятельность заведения приостановили на 45 суток. Кафе не будет работать до 11 июля 2026 года.

«Постановление подлежит немедленному исполнению», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее кафе «Кулинария» в Перми закрыли на 90 суток из-за антисанитарии.