Ларёк с шаурмой на Одоевского в Перми закрыли из-за антисанитарии

Ларёк с шаурмой на улице Одоевского в Перми закрыли из-за антисанитарии, сообщили в пресс-службе Индустриального районного суда.
Речь идёт о заведении Shaurma, где специалисты Роспотребнадзор провели внеплановую проверку. В ходе инспекции они зафиксировали массовое несоблюдение санитарных норм.
Владелец кафе был привлечён к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения по ст. 6. 6 КоАП РФ.
Решением суда деятельность заведения приостановили на 45 суток. Кафе не будет работать до 11 июля 2026 года.
«Постановление подлежит немедленному исполнению», — уточнили в пресс-службе.
Напомним, ранее кафе «Кулинария» в Перми закрыли на 90 суток из-за антисанитарии.