Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild: В Дортмунде мужчина взял в заложники двоих детей и ранил полицейского

В немецком Дортмунде мужчина напал на посетителей ресторана, выстрелил в полицейского и взял в заложники двоих детей. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила газета Bild.

В немецком Дортмунде мужчина напал на посетителей ресторана, выстрелил в полицейского и взял в заложники двоих детей. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила газета Bild.

По данным издания, предполагаемый преступник — гражданин Сербии. Сначала он громил ресторан, угрожал гостям и распылил перцовый баллончик. Затем он уехал на машине, захватив двоих детей, и забаррикадировался в квартире в районе Хёхстен.

— Вечером во вторник мужчина забаррикадировался в квартире в районе Хехстен в Дортмунде… Он взял в заложники двух маленьких детей и ранее выстрелил в полицейского, — говорится в публикации.

7 мая в австрийском городе Линц три человека погибли в результате стрельбы у входа в ресторан. Согласно предварительным данным следствия, пожилой мужчина выстрелил в свою жену и дочь, а затем покончил с собой на месте происшествия. Свидетели сначала приняли звуки выстрелов за хлопки от петард.

В апреле в Афинах 89-летний мужчина устроил стрельбу в двух учреждениях, ранив пять человек. Сначала он пришел в здание фонда социального страхования, где выстрелил в потолок, а затем ранил одного сотрудника в ногу.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше