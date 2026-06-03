Bild: В Дортмунде мужчина взял в заложники двоих детей и ранил полицейского

7 мая в австрийском городе Линц три человека погибли в результате стрельбы у входа в ресторан. Согласно предварительным данным следствия, пожилой мужчина выстрелил в свою жену и дочь, а затем покончил с собой на месте происшествия. Свидетели сначала приняли звуки выстрелов за хлопки от петард.