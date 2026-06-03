Bild: В Дортмунде мужчина взял в заложники двоих детей и ранил полицейского

В немецком Дортмунде мужчина напал на посетителей ресторана, выстрелил в полицейского и взял в заложники двоих детей. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила газета Bild.
По данным издания, предполагаемый преступник — гражданин Сербии. Сначала он громил ресторан, угрожал гостям и распылил перцовый баллончик. Затем он уехал на машине, захватив двоих детей, и забаррикадировался в квартире в районе Хёхстен.
— Вечером во вторник мужчина забаррикадировался в квартире в районе Хехстен в Дортмунде… Он взял в заложники двух маленьких детей и ранее выстрелил в полицейского, — говорится в публикации.
7 мая в австрийском городе Линц три человека погибли в результате стрельбы у входа в ресторан. Согласно предварительным данным следствия, пожилой мужчина выстрелил в свою жену и дочь, а затем покончил с собой на месте происшествия. Свидетели сначала приняли звуки выстрелов за хлопки от петард.
В апреле в Афинах 89-летний мужчина устроил стрельбу в двух учреждениях, ранив пять человек. Сначала он пришел в здание фонда социального страхования, где выстрелил в потолок, а затем ранил одного сотрудника в ногу.