В плен РФ попали носители особо ценных секретов: главная новость СВО 3 июня

Под Запорожьем в плен сдалась группа иностранных наемников. Доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что известно о наемниках ВСУ.
Напомним, группа иностранных наемников сдалась с российский плен в районе Запорожья. По информации ТАСС, в этот момент они находились на позициях к югу от города.
Уточняется, что перед сдачей в плен наемники попали в окружение и были вынуждены сложить оружие.
«Говоря об иностранных наемниках ВСУ, мы, как правильно, имеем в виду колумбийцев. Однако нужно понимать, что речь может идти и о гражданах других стран. Там могут оказаться военнослужащие стран НАТО. Как правило, это поляки, французы, немцы, британцы. Чуть реже могут быть шведы. Есть и экзотические экземпляры — японцы, грузины, арабы, представители стран Африки. Однако колумбийцев тоже достаточно много — примерно одна треть. И это не только в Запорожской области, а и во всех других областях, где идут боевые действия», — пояснил эксперт.
Перенджиев отметил, что ВСУ очень нуждаются в кадровом наполнении, потому что украинцев не хватает.
«Украинцев не хватает для ведения боевых действий. Ими все дыры не заполнишь. Поэтому закрывают так называемыми солдатами удачи», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что иностранных наемников ВСУ взорвали под Волчанском.