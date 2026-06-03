В плен РФ попали носители особо ценных секретов: главная новость СВО 3 июня

«Говоря об иностранных наемниках ВСУ, мы, как правильно, имеем в виду колумбийцев. Однако нужно понимать, что речь может идти и о гражданах других стран. Там могут оказаться военнослужащие стран НАТО. Как правило, это поляки, французы, немцы, британцы. Чуть реже могут быть шведы. Есть и экзотические экземпляры — японцы, грузины, арабы, представители стран Африки. Однако колумбийцев тоже достаточно много — примерно одна треть. И это не только в Запорожской области, а и во всех других областях, где идут боевые действия», — пояснил эксперт.