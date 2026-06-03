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В Красноярском крае выбрали лучшие семьи 2026 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года — 2026».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года — 2026».

В этом году конкурс собрал рекордное число участников — заявки подали свыше 250 семьи со всего региона. Отбор проходит в рамках нацпроекта «Семья».

«В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок — 253 семьи со всего края представили истории о своем семейном счастье и достижениях. Причем 99 из них — от многодетных семей, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что в Красноярском крае растет число семей, которые активно участвуют в жизни общества, бережно хранят и приумножают семейные ценности, стремятся к новым достижениям вместе», — подчеркнула Ирина Пастухова, министр социальной политики края.

Победителями в номинации «Многодетная семья» стали семьи Гофман и Рыжаковых из Красноярска, а также семья Насоновых из Ачинского округа.

Лучшей молодой семьей признали семью Дунаевых из Норильска.

В номинации «Сельская семья» победу одержали семьи Харитоновых из Шушенского округа и Чурилович из Ирбейско-Саянского округа.

Среди «Золотых семей» лучшими стали семьи Живаевых и Шороховых из Шарыповского и Шушенского округов.

В номинации «Семья — хранитель традиций» победили семьи Вирченко из Норильска и Поповых с Таймыра.

В категории «Семья защитника Отечества» лидерами стали семьи Анашкиных из Северо-Енисейского округа и Целищевых из Дивногорска.

Торжественная церемония награждения пройдет в Красноярске накануне Дня семьи, любви и верности. Победителям вручат денежные призы и памятную книгу с историями всех семей-финалистов.

На всероссийский этап конкурса Красноярский край представят семьи Рыжаковых, Дунаевых, Чурилович, Живаевых, Вирченко и Целищевых.

Добавим, конкурс «Семья года» проводится в России с 2016 года. За это время участниками регионального этапа в Красноярском крае стали почти 1500 семей, сообщает минсоцполитики региона.