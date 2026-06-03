Стало известно, когда откроют иркутский цирк

В Иркутске реконструкция цирка может завершиться в 2028 году. Об этом сообщил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков в интервью ТАСС.
«Очень большими темпами идет реконструкция Екатеринбургского цирка, чуть медленнее — Иркутского цирка. Есть надежда, что в 2028 году работы в Иркутске завершатся», — отметил Беляков.
Модернизация цирка в Иркутске началась в 2025 году. Ожидается, что после обновления площадь здания увеличится до 8 тысяч кв. метров, а вместимость цирка составит 1,4 тысячи мест.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутске восстановят шесть памятников архитектуры деревянного зодчества.