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Стало известно, когда откроют иркутский цирк

Ожидаемую дату завершения реконструкции иркутского цирка назвал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.

Источник: Иркутский государственный цирк

В Иркутске реконструкция цирка может завершиться в 2028 году. Об этом сообщил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков в интервью ТАСС.

«Очень большими темпами идет реконструкция Екатеринбургского цирка, чуть медленнее — Иркутского цирка. Есть надежда, что в 2028 году работы в Иркутске завершатся», — отметил Беляков.

Модернизация цирка в Иркутске началась в 2025 году. Ожидается, что после обновления площадь здания увеличится до 8 тысяч кв. метров, а вместимость цирка составит 1,4 тысячи мест.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске восстановят шесть памятников архитектуры деревянного зодчества.