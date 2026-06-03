Пенсионеров призывают не выбрасывать чеки на лекарства

Данная рекомендация напрямую связана с механизмом получения социального налогового вычета.
Согласно действующему законодательству, граждане имеют право вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц в размере 13% от понесённых затрат на лечение и медикаменты.
Ключевым документом для Федеральной налоговой службы, подтверждающим факт оплаты, является кассовый чек или его электронный аналог.
Отсутствие этих документов делает невозможным верификацию расходов, что приведёт к автоматическому отклонению заявления на возврат средств.
Важно отметить, что вычет можно оформить не только за собственное лечение, но и за оплату медицинских услуг для супруга, родителей и детей до 18 лет (или до 24 лет, если они обучаются по очной форме).
Сохранённые чеки позволят пенсионеру, имеющему доход, облагаемый НДФЛ, например, от сдачи жилья в аренду или продолжения трудовой деятельности, либо его работающим детям получить обратно значительную сумму из бюджета.
Кроме этого, законодательство устанавливает лимит совокупных расходов для расчёта вычета.
На данный момент максимальная сумма трат, с которой можно вернуть налог, составляет 150 000 рублей в год на самого налогоплательщика и его близких родственников, за исключением дорогостоящего лечения, где лимит выше.
Так что даже небольшая коллекция чеков может в совокупности сформировать базу для существенного финансового возврата при подаче декларации в следующем году.