До конца 2026 года в Омской области установят 56 базовых станций сотовой связи

Станции появятся в десятках населенных пунктов — от северных до приграничных территорий. Часть объектов установят в Знаменском, Марьяновском, Шербакульском, Таврическом, Черлакском, Омском, Исилькульском, Муромцевском районах. Некоторые объекты уже работают — например, на станции Густафьево, в поселке Усть-Шиш. Всего до конца года новые цифровые возможности откроют для жителей 25 муниципалитетах. Это позволит сельчанам пользоваться устойчивой связью и современными сервисами, получать дистанционно различные услуги, в том числе в сфере образования и медицины.