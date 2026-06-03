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До конца 2026 года в Омской области установят 56 базовых станций сотовой связи

Новые цифровые возможности появятся в десятках сел и деревень 25 муниципалитетов.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Омской области установят 56 новых базовых станций сотовой связи по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0». О расширении телекоммуникационной инфраструктуры сообщили власти региона.

Станции появятся в десятках населенных пунктов — от северных до приграничных территорий. Часть объектов установят в Знаменском, Марьяновском, Шербакульском, Таврическом, Черлакском, Омском, Исилькульском, Муромцевском районах. Некоторые объекты уже работают — например, на станции Густафьево, в поселке Усть-Шиш. Всего до конца года новые цифровые возможности откроют для жителей 25 муниципалитетах. Это позволит сельчанам пользоваться устойчивой связью и современными сервисами, получать дистанционно различные услуги, в том числе в сфере образования и медицины.