Артист Евгений Дятлов женится на своей директоре

Ведущий российский актер Евгений Дятлов связал себя узами брака со своей возлюбленной и директором Дарьей Травниковой. Церемония регистрации состоялась во Дворце бракосочетания № 2, где молодожены обменялись обручальными кольцами и поделились счастливыми моментами с родными и близкими.
Евгений Дятлов и Дарья Травникова стали супругами, подтвердив свои чувства на официальной церемонии. Пара опубликовала кадры со свадьбы, на которых они сияют от счастья, демонстрируя обручальные кольца. На свадьбе Дарья выбрала изысканное кружевное платье, дополненное букетом белых калл, а Евгений остановился на классическом костюме с белой рубашкой. После официальной регистрации молодожены отправились на праздничный банкет, чтобы отпраздновать важное событие в кругу близких друзей и родственников.
Отношения между Дятловым и Травниковой обсуждаются в обществе уже несколько лет. В начале 2023 года в СМИ появились слухи о разводе актера с его третьей супругой Юлией Джербиновой, с которой он прожил более 15 лет. Теперь, с новой страницей в жизни, пара готова начать совместное путешествие.
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