Артист Евгений Дятлов женится на своей директоре

Отношения между Дятловым и Травниковой обсуждаются в обществе уже несколько лет. В начале 2023 года в СМИ появились слухи о разводе актера с его третьей супругой Юлией Джербиновой, с которой он прожил более 15 лет. Теперь, с новой страницей в жизни, пара готова начать совместное путешествие.