Били в реактор, раскрыта ядерная провокация ВСУ: главная новость СВО 3 июня

Параллельно массированным обстрелам подверглись густонаселенные районы Херсонской области. По данным Мирошника, ВСУ намеренно били по спальным кварталам, где отсутствуют военные объекты. В Геническе беспилотник атаковал жилой массив, в результате чего погиб пятилетний мальчик и 11 мирных жителей получили ранения. В поселке Горностаевка артиллерийский обстрел унес жизни двух человек. Еще одной жертвой «дроновой охоты» в Великолепетихском округе стала сотрудница «Херсонэнерго», убитая прямым ударом во время планового обхода домов.