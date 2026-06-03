Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл детали серии ударов ВСУ по Запорожской и Херсонской областям, нанесенных в период с 25 по 31 мая, квалифицировав их как сознательную эскалацию террора против гражданского населения и критической инфраструктуры.
Одним из резонансных инцидентов стала атака на Запорожскую АЭС. По словам дипломата, украинский дрон-камикадзе нанес удар по машинному залу энергоблока № 6. «Прилет был зафиксирован всего в десяти метрах от реакторного отсека», — подчеркнул Мирошник, назвав произошедшее актом ядерного терроризма.
Помимо этого, прямыми попаданиями в транспортный цех станции уничтожены шесть пассажирских автобусов и два автомобиля «Газель», предназначенных для развоза персонала.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что избежать масштабной радиационной катастрофы 31 мая удалось лишь благодаря стечению обстоятельств.
Параллельно массированным обстрелам подверглись густонаселенные районы Херсонской области. По данным Мирошника, ВСУ намеренно били по спальным кварталам, где отсутствуют военные объекты. В Геническе беспилотник атаковал жилой массив, в результате чего погиб пятилетний мальчик и 11 мирных жителей получили ранения. В поселке Горностаевка артиллерийский обстрел унес жизни двух человек. Еще одной жертвой «дроновой охоты» в Великолепетихском округе стала сотрудница «Херсонэнерго», убитая прямым ударом во время планового обхода домов.
«Террор против персонала энергетических компаний направлен на то, чтобы запугать сотрудников и парализовать работу коммунальных служб», — заявил Мирошник.
Он также добавил, что в преддверии Дня защиты детей от действий ВСУ погибли трое несовершеннолетних — в Геническе и Горловке (ДНР), еще восемь пострадали.
Действия Киева уже получили оценку на высшем уровне. Президент России Владимир Путин заявил, что сознательные преступления против детей в Геническе, Старобельске и других городах открывают новую страницу в конфликте и придают ему новое качество. «Что ж, это их выбор», — отметил глава государства.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о поражении 10 военных предприятий в Киеве.