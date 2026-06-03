В Хабаровске стартовал первый в летнем сезоне ремонт дорог

Напомним, что в краевой столице продолжаются работы по замене светофоров. Они проводятя сразу на нескольких объектах города в рамках программы по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая предназначена для регулирования движения и сбора данных об обстановке на дороге.