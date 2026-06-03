В Хабаровске стартовал первый в летнем сезоне ремонт дорог

К первому в июне ремонту дорог приступили в Хабаровске. До 7-го числа в краевой столице восстановят дорожное полотно на нескольких улицах и проведут грейдирование дорог частного сектора. В рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» работы пройдут на участке крупнейшего проспекта города, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
До конца недели работы завершат на ул. Синельникова, ул. Производственная, ул. Планерная, ул. Поселковая, ул. Ухтомского, ул. Верхнебазовая, ул. Бобруйская. Отремонтируют и проезд вдоль домов № 2, 4, 6 по ул. Ленинградской.
Также к восстановлению дорожного полотна в рамках нацпроекта приступили на проспекте 60-летия Октября (участок от пер. Гаражного до ул. Большой), ул. Шеронова (от ул. Волочаевской до ул. Ленина), развязке «ул. Юности — проспект 60 лет Октября».
— Просим с пониманием отнестись к временным трудностям — они необходимы, чтобы уже в ближайшие недели наши дороги стали ровнее, безопаснее и комфортнее для всех, — отметили в администрации Хабаровска.
Напомним, что в краевой столице продолжаются работы по замене светофоров. Они проводятя сразу на нескольких объектах города в рамках программы по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая предназначена для регулирования движения и сбора данных об обстановке на дороге.