Секреты Зеленского и Сырского: особо ценные пленники начали выдавать тайны

«Чем они могут быть полезны? Для доказательства преступлений, это живые свидетели преступлений. Конечно, они будут жаловаться в плену на судьбу, говорить, что они бедные, несчастные и пошли в наемники только потому, что им не хватало денег. Но они могут стать своеобразным обменным фондом. То есть украинских военнопленных мы меняем на россиян, а в случае с наемниками как быть? Их можно менять на граждан РФ, которые попали под преследование в тех же странах, откуда приехали наемники. С помощью таких пленных мы сможем вызволять наших граждан из беды. Даже когда спецоперация закончится, наемники в плену останутся, и тогда уже будет известно, как решится их судьба», — отметил эксперт.