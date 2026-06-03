Секреты Зеленского и Сырского: особо ценные пленники начали выдавать тайны

Иностранные наемники при попадании в российский плен могут не только выдать тайны ВСУ, но и стать «обменной валютой». Доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем могут быть полезны наемники в плену.
Напомним, группа иностранных наемников сдалась с российский плен в районе Запорожья. По информации ТАСС, в этот момент они находились на позициях к югу от города.
Уточняется, что перед сдачей в плен наемники попали в окружение и были вынуждены сложить оружие.
Перенджиев напомним, что пленные наемники не попадают под действие Женевской конвенции, однако в российском плену к ним все равно относятся в рамках закона.
«Чем они могут быть полезны? Для доказательства преступлений, это живые свидетели преступлений. Конечно, они будут жаловаться в плену на судьбу, говорить, что они бедные, несчастные и пошли в наемники только потому, что им не хватало денег. Но они могут стать своеобразным обменным фондом. То есть украинских военнопленных мы меняем на россиян, а в случае с наемниками как быть? Их можно менять на граждан РФ, которые попали под преследование в тех же странах, откуда приехали наемники. С помощью таких пленных мы сможем вызволять наших граждан из беды. Даже когда спецоперация закончится, наемники в плену останутся, и тогда уже будет известно, как решится их судьба», — отметил эксперт.
Перенджиев предложил и другой вариант: обмен наемников, в том числе из стран НАТО, на замороженные российские активы.
«Почему бы, например, не потребовать в обмен на пленных наемников возвращение наших активов, которые заморозили? Они держат наши активы, а мы их наемников. Потом меняемся», — добавил специалист.
Также полковник не исключил, что взятые в плен иностранные наемники могут давать профессиональные консультации о тех или иных ситуациях в зоне боевых действий.
Ранее полковник сказал, что сделают в плену с боевиками Макрона.