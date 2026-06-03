Бегом за чистым воздухом: сотрудники СУЭК-Красноярск и СГК вышли на старт «Зелёного марафона»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники СУЭК-Красноярск и СГК приняли участие в «Зелёном марафоне», который прошёл в Красноярске вместе с всероссийской акцией «Выбираю чистый воздух».
Экологический забег объединил красноярцев и гостей города разного возраста на различных дистанциях — от семейных и детских забегов до основных маршрутов марафона.
Для участников всероссийской конференции «Чистый воздух: как города меняются к лучшему», которая накануне прошла в Красноярске, — экспертов, представителей власти, бизнеса и науки, которые тоже приняли участие в забеге, разговор о чистом воздухе продолжился уже не в конференц-зале, а на дистанции «Зелёного марафона».
«Тема чистого воздуха не должна оставаться только в отчётах и на совещаниях. Она касается каждого. Поэтому важно, когда экологическая повестка выходит в город и объединяет людей самых разных возрастов и профессий», — отметил генеральный директор АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Олег Бубновский.
В СУЭК-Красноярск и СГК поддержка спорта давно стала частью корпоративной культуры. Сотрудники регулярно участвуют в соревнованиях, семейных спортивных праздниках и массовых забегах.
«В экологические проекты в Красноярском крае вложены десятки миллиардов рублей. Но большие изменения начинаются не только с технологий, а с людей — их привычек, выбора и готовности участвовать в таких инициативах», — считает заместитель технического директора по охране окружающей среды СГК Юлия Чижова.
Одним из лучших результатов марафона стала победа сотрудницы Назаровского разреза Натальи Зимы. На дистанции 10 километров она первой финишировала среди женщин.
«Для меня это был не просто старт. Такие мероприятия собирают людей, которым близки спорт, движение и забота об окружающей среде. Победа — это приятно, но главное — быть частью такого большого события», — говорит Наталья Зима.
Акция «Выбираю чистый воздух» проходит в поддержку федерального проекта «Чистый воздух» и объединяет жителей десятков российских городов. Её участники делают простой выбор в пользу движения, спорта и более экологичного образа жизни.