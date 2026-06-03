Бегом за чистым воздухом: сотрудники СУЭК-Красноярск и СГК вышли на старт «Зелёного марафона»

Для участников всероссийской конференции «Чистый воздух: как города меняются к лучшему», которая накануне прошла в Красноярске, — экспертов, представителей власти, бизнеса и науки, которые тоже приняли участие в забеге, разговор о чистом воздухе продолжился уже не в конференц-зале, а на дистанции «Зелёного марафона».