В ГД предложили выдавать микрогранты на благоустройство на замену «ЖЭК-арта»

При этом, по его словам, четверть суммы гранта можно будет потратить на курсы ландшафтного дизайна. «Самое главное, микрогранты на благоустройство дворов и скверов могут стать эффективным инструментом в борьбе с бедностью: это тот случай, когда человеку дают не рыбу, а удочку», — заключил Миронов.