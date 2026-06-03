В ГД предложили выдавать микрогранты на благоустройство на замену «ЖЭК-арта»

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Систему микрогрантов для жителей малых городов, которые хотят благоустроить свой двор, необходимо внедрить в РФ для замены «ЖЭК-арта» качественным современным благоустройством. Об этом заявил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Лебеди из покрышек появились в этой среде от бедности — люди пытаются хоть как-то украсить свой быт и жилое пространство, насколько хватает денег. Мы обратимся к Минстрою с предложением учредить для жителей малых городов систему микрогрантов, чтобы они могли использовать для благоустройства нормальные материалы и создавать современные малые архитектурные формы», — сказал Миронов.
Он пояснил, что сумма микрогрантов должны составлять до 100 тыс. рублей, их можно будет потратить на реализацию проекта благоустройства в своем городе.
«Никому не придется дополнительно оплачивать работу и дизайн-проект, надо только помочь жителям закупить саженцы для озеленения и качественные материалы для малых архитектурных форм, а все остальное они сделают своими силами», — добавил депутат.
При этом, по его словам, четверть суммы гранта можно будет потратить на курсы ландшафтного дизайна. «Самое главное, микрогранты на благоустройство дворов и скверов могут стать эффективным инструментом в борьбе с бедностью: это тот случай, когда человеку дают не рыбу, а удочку», — заключил Миронов.