ЕЭК: какие фитосанитарные правила планируют изменить в странах ЕАЭС

Предлагаемые изменения касаются обращения сельскохозяйственной продукции и перемещения отдельных видов упаковочных материалов между государствами Евразийского экономического союза.
Какие изменения предлагаются.
Одним из ключевых решений станет исключение требования об отсутствии вируса мозаики пепино для свежих плодов томатов, перцев и баклажанов.
После утверждения документа Советом ЕЭК это позволит упростить обращение данной продукции на территории союза при сохранении необходимого уровня фитосанитарной безопасности.
Министр по техническому регулированию ЕЭК Александр Субботин отметил:
«Одобренные решения стали результатом диалога с экспертным сообществом и бизнесом. Для нас важно обеспечить свободное движение товаров в Евразийском экономическом союзе, сохраняя необходимый уровень защиты жизни и здоровья граждан».
Упростят перевозку древесной упаковки.
Еще одно предложение касается перемещения древесных упаковочных и крепежных материалов между странами ЕАЭС.
Согласно проекту решения, ввоз и перевозка такой продукции смогут осуществляться без фитосанитарного сертификата при наличии специальной маркировки, подтверждающей прохождение необходимой обработки.
В частности, маркировка должна подтверждать:
прогревание древесины фумигацию другие предусмотренные меры обеззараживания.
Ожидается, что это позволит сократить административные процедуры для участников внешнеэкономической деятельности и логистических компаний.
Когда решения вступят в силу.
Одобренные Коллегией документы будут рассмотрены в установленном порядке на одном из ближайших заседаний Совета Евразийской экономической комиссии.
После утверждения изменения смогут начать действовать на территории государств Евразийского экономического союза.
Главное для бизнеса.
Упрощение фитосанитарных требований является частью системной работы ЕЭК по устранению избыточных административных барьеров внутри союза. Такие меры должны способствовать ускорению перемещения товаров, снижению затрат бизнеса на оформление документов и развитию взаимной торговли между странами ЕАЭС при сохранении необходимых мер безопасности.