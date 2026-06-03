400 школьников смогут отправиться в бесплатные туры по Хабаровскому краю

Квоту увеличили в два раза по решению губернатора Дмитрия Демешина. Дети посетят Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, учебный центр «РЖД», Силинский лес, этноцентр «Сэвэн» и крупнейшие заводы города Юности. В целом же в этом году организованно отдохнуть на летних каникулах смогут свыше 70 тысяч юных жителей региона. Для них подготовлены образовательные, спортивные, творческие и патриотические программы. Кроме того, по нацпроекту «Молодежь и дети» удалось модернизировать несколько детских загородных лагерей. В частности, в лагерях «Дружина Бонивура», «Шарголь» и «Олимп» построили шесть новых корпусов, благодаря чему там появилось 300 новых мест для детей в каждую смену. Также сейчас ведется строительство еще двух жилых корпусов в лагере «Олимп», расположенном в пригороде Хабаровска. Работают в регионе и пришкольные «площадки».