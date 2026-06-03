Воду вернули в сёла Гаровка-1, Ильинка, Некрасовка и Дружба

В Хабаровском районе полностью восстановили холодное водоснабжение в сёлах Гаровка-1, Ильинка, Некрасовка и Дружба. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Временные отключения воды были напрямую связаны с выполнением технически сложных работ — переврезкой магистрального водовода. Теперь, после успешного завершения этапа, подача воды стабилизирована и функционирует в штатном режиме.
Реконструкция водовода проводится в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Проект длится уже второй год и отличается значительным масштабом работ.
Ключевым этапом стало завершение в декабре 2025 года подземной прокладки водопроводных труб. Подрядчик проложил линию протяжённостью 5 597 метров. С наступлением положительных температур, в марте 2026 года, специалисты приступили к следующему комплексу мероприятий: установке колодцев, монтажу запорной арматуры, наполнению фильтрационной системы гранодиаритом и врезке в действующий водопровод.
Общая стоимость первого этапа масштабного проекта составляет 394,66 миллиона рублей. Запланированные работы первого этапа планируют окончательно завершить к началу июля 2026 года. Это позволит повысить надёжность и качество водоснабжения для жителей сёл на долгие годы.
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