Воду вернули в сёла Гаровка-1, Ильинка, Некрасовка и Дружба

Ключевым этапом стало завершение в декабре 2025 года подземной прокладки водопроводных труб. Подрядчик проложил линию протяжённостью 5 597 метров. С наступлением положительных температур, в марте 2026 года, специалисты приступили к следующему комплексу мероприятий: установке колодцев, монтажу запорной арматуры, наполнению фильтрационной системы гранодиаритом и врезке в действующий водопровод.