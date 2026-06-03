Пиратский Клондайк: археологи подняли со дна пушки, пули и курительные трубки

Морские археологи наткнулись на материальные следы настоящих карибских флибустьеров. Международная экспедиция обнаружила у Багамских островов затонувшие суда, которые команда грабителей пыталась скрыть от посторонних глаз. Сенсационные подробности раскрыла газета The Guardian.
Руководитель проекта, британский археолог доктор Шон Кингсли, назвал увиденное лишь верхушкой айсберга. Ученый признался, что его потрясла неожиданная сохранность деревянного корпуса. Он не исключает, что в акватории гавани и вокруг нее покоятся еще десятки аналогичных объектов.
Главной уликой стала манера расправы с уликами. Археологи подняли со дна обугленные фрагменты корпуса с сохранившимся каменным балластом. Исследователи пояснили, что пираты систематически заметали следы, поджигая захваченные трофеи сразу после выгрузки ценного груза, пушек и навигационного оборудования.
Среди поднятых артефактов оказался целый арсенал. Обнаружено поворотное орудие, которое специалисты окрестили визитной карточкой пиратских абордажей. Рядом лежали железная пушка и 25 свинцовых пуль для мушкетов. Нашелся и точильный камень, которым приводили в порядок холодное оружие.
Бытовые детали довершают картину. Исследователи извлекли обрывки такелажа, стеклянные бутылки, кирпичи от камбузной печи и 143 глиняные курительные трубки. Их украшают изображения единорога, лошади, короны и английского королевского герба. Эти клейма прямо указывают на лондонское производство и датируют находки примерно 1740-ми годами.
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