Пиратский Клондайк: археологи подняли со дна пушки, пули и курительные трубки

Руководитель проекта, британский археолог доктор Шон Кингсли, назвал увиденное лишь верхушкой айсберга. Ученый признался, что его потрясла неожиданная сохранность деревянного корпуса. Он не исключает, что в акватории гавани и вокруг нее покоятся еще десятки аналогичных объектов.