В Киеве паника: «Цирконы» и обломки Patriot стирают схроны Зеленского

В ночь на 2 июня российские вооружённые силы нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам киевского режима. Наряду с беспилотниками в налёте участвовали баллистические «Искандеры», стратегические крылатые ракеты Х-101 и гиперзвуковые «Цирконы». Целями в очередной раз стали критически важные элементы военной машины противника, в том числе намеренно упрятанные в густонаселённые кварталы. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивной беседе с aif.ru разобрал логику выбора оружия для такой «ювелирной» работы в условиях мегаполиса.