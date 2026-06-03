В Киеве паника: «Цирконы» и обломки Patriot стирают схроны Зеленского

В ночь на 2 июня российские вооружённые силы нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам киевского режима. Наряду с беспилотниками в налёте участвовали баллистические «Искандеры», стратегические крылатые ракеты Х-101 и гиперзвуковые «Цирконы». Целями в очередной раз стали критически важные элементы военной машины противника, в том числе намеренно упрятанные в густонаселённые кварталы. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивной беседе с aif.ru разобрал логику выбора оружия для такой «ювелирной» работы в условиях мегаполиса.
Почему «Искандеры» и «Цирконы» незаменимы в городской застройке.
По словам Кнутова, применение «Цирконов», «Кинжалов» и «Искандеров» — это не демонстрация силы, а суровая необходимость, продиктованная тактикой ВСУ. Противник массово размещает командные пункты, узлы связи и цеха по сборке беспилотников, прикрываясь гражданскими зданиями как щитом. Чтобы уничтожить такой объект, не вызвав масштабных разрушений по соседству, требуется оружие высочайшей точности и огромной проникающей способности.
«Обычно такими ракетами бьют по точечным, но очень значимым целям. Это оружие высокоразрушительной силы, которое способно поражать заглублённые командные бункеры и производства. Оно уничтожает цель, но практически не причиняет серьёзного ущерба соседним зданиям. Поэтому подобного рода высокоточные ракеты очень эффективны в условиях города», — подчеркнул Кнутов.
Эксперт пояснил, что именно так удаётся планомерно перемалывать военный потенциал противника, избегая тяжёлых гуманитарных последствий, на которые рассчитывают в Киеве.
Удар на упреждение по логову F-16.
Одной из важнейших целей ночного налёта, по мнению эксперта, стал аэродром в Гостомеле. В небе над ним были зафиксированы «Герани», а очевидцы сообщали о взрывах. Кнутов пояснил, что удары по данному объекту носят превентивный характер. Гостомель рассматривается как готовая база для истребителей F-16 и штурмовиков Су-27, оставшихся у ВСУ.
«Сейчас США обещали поставить 1200 планирующих бомб типа JDAM, дальность которых сопоставима с нашими ФАБ с УМПК — 80−100 км. Гостомель может служить аэродромом подскока для носителей этого оружия. Поэтому работать по этим целям сейчас крайне важно. Это позволяет снизить применение врагом авиации на линии боевого соприкосновения и упрощает решение наступательных задач наших войск», — заявил Кнутов.
Он подчеркнул, что уничтожение носителей до их вылета является критически важным для безопасности российских позиций.
Почему ракеты Patriot падают на головы киевлян.
На фоне удара украинские паблики опубликовали кадры обломков зенитной ракеты комплекса Patriot, рухнувшей в центральной части Киева. Кнутов увидел в этом инциденте свидетельство сразу двух системных проблем ВСУ.
«Во-первых, дорогостоящие западные системы ПВО, включая Patriot, IRIS-T и NASAMS, намеренно размещаются среди жилых домов. Это делается, чтобы их было сложнее поразить, а в случае попадания — обвинить нас в жертвах среди мирного населения», — пояснил эксперт.
Во-вторых, само падение ракеты говорит о катастрофическом качестве поставляемых Киеву боеприпасов. Кнутов убеждён, что союзники передают противоракеты с истёкшим сроком годности, действуя по принципу «на тебе, Боже, что нам негоже».
«Показывали кадры, как ракета Patriot поднимается примерно на километ и вертикально падает обратно. Это указывает на то, что ракеты находятся не в лучшем состоянии. Украине сейчас достаётся то, что американцам проще списать, чем ликвидировать за свой счёт», — подытожил эксперт, комментируя тотальный дефицит современных вооружений из-за исчерпания арсеналов Запада.